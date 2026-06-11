По словам источника издания, проблема носит структурный характер.
По информации FT, в европейских столицах рассматривают различные варианты, включая лишение полномочий главы евродипломатии и самого ведомства с последующим возвращением их под контроль Еврокомиссии и государств-членов. В частности предлагается ограничить автономию Каллас и ослабить ее контроль над дипломатическими делегациями.
Как уточняют источники, некоторые страны полагают, что между европейскими дипломатическими структурами существует слишком много дублирования функций и отсутствует координация.
Ситуацию усугубило то, что Каллас, видимо, высказывала мнение по таким вопросам, как отношения между ЕС и Китаем, и вносила предложения, которые еще не были одобрены столицами.
Глава евродипломатии неоднократно становилась объектом критики со стороны экспертов из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев. При этом ее высмеивают за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.