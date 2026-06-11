Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером; следующая регулярная встреча должна состояться в июне.
«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung. Дмитриев подчеркнул, что находится «в постоянном контакте» с Уиткоффом и Кушнером.