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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что находится «в постоянном контакте» со спецпосланником президента США и американским предпринимателем.

Источник: Фотобанк Росконгресс

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что находится в постоянном контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером; следующая регулярная встреча должна состояться в июне.

«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung. Дмитриев подчеркнул, что находится «в постоянном контакте» с Уиткоффом и Кушнером.

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