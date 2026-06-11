Названа истинная причина визита Си Цзиньпина в КНДР

«С 2023 года Ким полностью изменил центр стратегической политики Северной Кореи. Долгие годы целью была (…) нормализация отношений с США. Теперь этого нет. Они хотят противостоять США (…). Это создает проблему для Си Цзиньпина, потому что Китай знает: если Ким вступит в конфликт с США, это так или иначе затронет и китайцев», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Боб Карлин.