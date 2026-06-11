«Стальные» крылья Росгвардии: FPV-удар ликвидировал вражескую САУ под Харьковом

В ходе разведывательно-ударных действий на Харьковском направлении бойцы 116-й бригады особого назначения Росгвардии совместно со спецназом вскрыли систему маскировки украинской самоходки, которую противник тщательно укрыл на позиции. Операторы FPV-дронов, действуя с высокой точностью, провели стремительную атаку, поразив уязвимые элементы артиллерийской установки. В результате прямого попадания вражеская САУ получила критические разрушения и полностью выведена из строя.