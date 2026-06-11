Вучич допустил уход с поста президента Сербии «через три-четыре месяца»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может подать в отставку с поста главы государства. В интервью «Радио Белград», обсуждая сроки проведения досрочных выборов, он сообщил, что его уход не станет неожиданностью.
Вучич предположил, что покинет пост через «три-четыре месяца», а возможно, и раньше. Он отметил, что уже начал понемногу освобождать офис.
«Начал собирать свои книги в президентской канцелярии. Я спросил у своих друзей, кто может принять 500 книг, я пожертвую 1200, которые я получил за время своего срока, какому-нибудь учреждению, я еще думаю, какому именно», — сказал он.
Вучич также признался, что обдумывает возможность выдвижения на пост премьер-министра, а также ищет достойного преемника на президентский пост от действующей власти.
Он охарактеризовал будущего кандидата в президенты как «ответственного, образованного и энергичного человека, который знает, что представляет собой государство».
В конце мая Вучич уже допускал «скорую отставку», но отметил, что не собирается сокращать президентский срок.
Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года, в 2022-м был переизбран на второй срок, который официально истекает в мае 2027 года. Согласно Конституции Сербии, одно и то же лицо может быть президентом не более двух пятилетних сроков.