Спецзнаки начнут клеить на служебные авто чиновников в одном из регионов Казахстана

Во время встречи в Бурлинском районе руководитель Департамента Агентства РК по делам госслужбы по ЗКО Мурат Байсалов презентовал специальный дизайн наклеек для автопарка госорганов. Эти опознавательные знаки позволят любому прохожему сразу понять, что перед ним государственная машина.