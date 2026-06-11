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Спецзнаки начнут клеить на служебные авто чиновников в одном из регионов Казахстана

В Западно-Казахстанской области на служебные автомобили чиновников начнут клеить специальные знаки, благодаря которым за ними смогут следить обычные граждане, передает «Мой город».

Во время встречи в Бурлинском районе руководитель Департамента Агентства РК по делам госслужбы по ЗКО Мурат Байсалов презентовал специальный дизайн наклеек для автопарка госорганов. Эти опознавательные знаки позволят любому прохожему сразу понять, что перед ним государственная машина.

Помимо поездок по личным делам, под строгий контроль попадут и нарушения чиновниками правил дорожного движения. Автопарк государственных органов содержится за счет налогоплательщиков, поэтому использование госимущества должно быть максимально прозрачным.

За нарушение служебной дисциплины чиновников ждет строгое наказание.