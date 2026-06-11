«Держат нас за лохов»: американцы продолжили бить по Ирану второй день подряд

Существенным препятствием на пути к заключению прочного мирного соглашения между Ираном и США остаются боевые действия между «Хезболлой» и Израилем в Ливане. Иран настаивает на том, что любое прекращение огня должно касаться ливанского фронта, в то время как Израиль и США стремятся разделить два этих конфликта.