«Держат нас за лохов»: американцы продолжили бить по Ирану второй день подряд

США наносят удары по Ирану второй день подряд, и достигнутое в апреле прекращение огня, похоже, близко к срыву. Дональд Трамп пообещал «снова нанести им сильный удар» после того, как обвинил переговорщиков в Тегеране в том, что они «держат нас за лохов».
Янки наносят новые удары по целям в Иране второй день подряд. А президент США Дональд Трамп пообещал «снова сильно ударить по ним», так что двухмесячное перемирие, похоже, вот-вот рухнет.
Центральное командование США объявило в заявлении, что американские силы начали «наносить дополнительные удары в целях самообороны» по многочисленным целям в Иране «по указанию главнокомандующего».
Два дня ударов последовали за крушением американского вертолета Apache над Ормузским проливом, в котором Трамп обвинил Иран, напоминает The Guardian.
«Удары были нанесены в ответ на необоснованную и продолжающуюся агрессию Ирана», — говорится в заявлении Центрального командования США.
Иранские СМИ сообщили, что взрывы были слышны в Бандар-Аббасе, Сирике и Минабе на юге страны.
Трамп заявил, что США нанесут крупные удары по Ирану в среду вечером, и обвинил участников переговоров в Тегеране в том, что они «держат нас за лохов» — на следующий день после его же заявлений о том, что мирное соглашение неизбежно.
Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Центральное командование США «будет занято сегодня вечером», чтобы «продвигать наши военные интересы и укреплять наши дипломатические позиции».
Хегсет сказал, что американские бомбы будут «сброшены на ключевые объекты в Иране», добавив: «Это не потому, что мы хотим перезапустить то, что нам не нужно перезапускать. Это потому, что военное министерство готово выдвинуть условия, гарантирующие, что мы получим те условия, на которые рассчитывает президент Трамп».
Угрозы прозвучали через несколько часов после того, как две стороны обменялись огнем, снова втянув соседние государства Персидского залива в войну, которая продолжается в регионе с конца февраля.
«Мы нанесли им сильный удар вчера и собираемся нанести его еще раз сегодня», — заявил президент США журналистам в Белом доме в среду.
Трамп, по-видимому, разочарованный отсутствием прогресса в переговорах по превращению временного прекращения огня в постоянное перемирие, добавил: «Мы были действительно близки к заключению сделки, но они продолжают водить нас за нос, они продолжают держать нас за лохов».
Президент Америки также заявил, что США вывозят нефть из Ирана: «Я только сегодня впервые объявляю об этом, но мы вывозим миллионы баррелей нефти, миллионы баррелей каждую ночь».
Не вдаваясь в подробности, Трамп добавил: «Были добыты миллионы баррелей нефти, и именно поэтому цена составляет 85−90 долларов за баррель, а не 250 долларов».
Рано утром в среду США нанесли удары по Ирану в отместку за то, что, по их словам, Иран сбил военный вертолет США. Затем Иран нанес серию ответных авиаударов, заявив о нанесении ударов по американским базам в Бахрейне, Иордании и Кувейте, напоминает The Guardian.
Иранские государственные СМИ сообщили, что удары США были нанесены по двум водохранилищам на юге Ирана, в результате чего 20 000 жителей остались без воды и возникла «серьезная проблема для сети водоснабжения региона».
«К сожалению, после этого нападения 20 000 жителей региона потеряли доступ к безопасной питьевой воде, а при температуре от 45 до 50 градусов по Цельсию условия для местных жителей стали чрезвычайно тяжелыми и критическими», — сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на представителей местной водопроводной компании.
Последние ответные атаки стали самой серьезной эскалацией с момента установления режима прекращения огня в начале апреля, констатирует The Guardian.
Переговоры о превращении режима прекращения огня в прочный мир буксовали в течение нескольких недель, периодически вспыхивая, поскольку обе стороны продолжали наносить ограниченные удары и обмениваться обвинениями в нарушении перемирия.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что удары США поставили под угрозу продолжающиеся переговоры о прекращении огня. Он обвинил Вашингтон в подрыве дипломатии своими атаками и противоречивыми заявлениями и заявил, что Израиль также наносит ущерб дипломатическому процессу, продолжая нарушать режим прекращения огня в Ливане.
«После недавних событий нам нужно провести переоценку… Любой дипломатический процесс требует как минимум стабильной обстановки», — сказал Бакаи.
Согласно Fox News, Трамп заявил в телефонном интервью, что может отдать приказ о новых ударах по электростанциям и мостам, потому что Иран слишком долго не заключает сделку.
Трамп часто угрожал возобновить военные действия с момента установления режима прекращения огня, но до сих пор не выполнил его в полной мере. Он также неоднократно заявлял — в том числе совсем недавно, во вторник, — что мирное соглашение неизбежно.
Региональные посредники пытаются снизить напряженность и возобновить дипломатические переговоры. Делегация из Катара — ключевого посредника — прибыла в Тегеран в среду, чтобы обсудить последние события, связанные с усилиями по прекращению войны, сообщают иранские СМИ.
Американские военные описали свои первоначальные атаки как «пропорциональный ответ» на крушение вертолета, заявив, что два члена его экипажа были спасены.
США заявили, что нанесли удары по иранским объектам противовоздушной обороны, наземным станциям управления и радарам. Иран заявил, что нападению подверглись остров Кешм и портовый город Сирик, в то время как иранские СМИ сообщили о взрывах в приморском городе Бандар-Аббас.
По данным британской компании морской безопасности Ambrey, два члена экипажа танкера пропали без вести, а еще один был ранен после предполагаемого ракетного удара, нанесенного американскими военными в ходе блокады морских путей Ирана.
Корпус стражей Исламской революции ответил на удары США, атаковав американские базы в Бахрейне, Иордании и Кувейте, и заявил, что готов дать «сокрушительный и решительный» ответ, если США нападут снова.
Американские военные заявили, что почти все иранские ракеты и беспилотники были перехвачены, но никаких сообщений о жертвах или повреждении американских объектов не поступало.
Несмотря на атаки и эскалацию риторики, американский чиновник предположил, что сделка с Ираном все еще может быть заключена.
«На данный момент ничего не меняется в том, что касается сделки», — сказал Politico анонимный высокопоставленный чиновник Белого дома. «Есть военный этап, а затем этап переговоров… Таким образом, две вещи могут произойти одновременно».
Трамп стремится к мирному соглашению, поскольку приближаются промежуточные выборы в США на фоне растущей инфляции и резкого падения рейтингов одобрения президента. Однако между двумя сторонами сохраняются значительные разногласия, отмечает The Guardian.
Иран добивается отмены международных санкций, размораживания активов на миллиарды долларов и установления контроля над Ормузским проливом. Трамп заявил, что любое будущее мирное соглашение должно помешать Ирану разработать ядерное оружие, в то время как Тегеран отрицает, что хочет этого.
Доступ к Ормузскому проливу, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти, по-прежнему ограничен Ираном, в то время как США устроили блокаду иранских портов. Перебои в глобальных перевозках и поставках энергоносителей оказали негативное воздействие на весь мир, повысив цены на продовольствие, энергоносители и другие товары.
Существенным препятствием на пути к заключению прочного мирного соглашения между Ираном и США остаются боевые действия между «Хезболлой» и Израилем в Ливане. Иран настаивает на том, что любое прекращение огня должно касаться ливанского фронта, в то время как Израиль и США стремятся разделить два этих конфликта.