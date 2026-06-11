Когда можно применять силу: полномочия специальных госорганов уточнили в РК

отражения нападения на охраняемых лиц;отражения нападения на охраняемые объекты, а также на транспорт или транспортные средства, охраняемые Службой госохраны, а равно для освобождения их в случае захвата;отражения нападения на сотрудников Службы государственной охраны, членов их семей, а также других лиц, привлеченных к обеспечению безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, проведению охранных мероприятий;защиты физических лиц от преступного посягательства, а также освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов и специальных грузов;задержания физических лиц, застигнутых при совершении уголовного правонарушения либо непосредственно после его совершения, оказывающих вооруженное сопротивление, а также вооруженного физического лица, отказывающегося выполнить их законное требование о сдаче оружия;разоружения физических лиц, незаконно имеющих при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;пресечения нарушения воздушного пространства беспилотными воздушными судами в зоне проведения охранных мероприятий или над территорией охраняемых объектов;остановки транспортного средства, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью охраняемых лиц и отказывается остановиться на требование сотрудника или военнослужащего Службы государственной охраны;защиты физических лиц от нападения животных, угрожающих их жизни и здоровью;подачи сигнала тревоги или вызова помощи.