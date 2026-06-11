Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчан ждут длинные выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. В Крыму пятница, 12 июня, объявлена нерабочим днем в честь Дня России. Дополнительный выходной был установлен указом главы Крыма Сергея Аксенова.

Источник: РИА "Новости"

Эта рабочая неделя в республике — четырехдневная — с 8 по 11 июня. Праздник приходится на пятницу, поэтому крымчане, как и все россияне, будут отдыхать три дня — с пятницы, 12 июня, до воскресенья, 14 июня, включительно.

Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Следующий нерабочий праздничный день — 4 ноября по случаю Дня народного единства.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше