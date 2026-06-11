Сенат ратифицировал соглашение о режиме границы между Казахстаном и Узбекистаном

«Соглашение разработано в целях реализации положений договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о государственной границе от 16 ноября 2001 года, а также после завершения процесса демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и подписания соответствующего договора о демаркации от 22 декабря 2022 года. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы формирует единую международно-правовую основу регулирования отношений между двумя государствами на государственной границе», — говорится в документе.