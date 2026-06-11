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FT: в ЕС обсуждают лишение Каи Каллас ее полномочий как главы дипслужбы

Франция и Германия инициировали обсуждение возможного реформирования дипломатической службы Европейского союза. Цель предлагаемой реформы — повысить способность блока справляться с геополитическими кризисами, пишет The Financial Times.

Франция и Германия инициировали обсуждение возможного реформирования дипломатической службы Европейского союза. Цель предлагаемой реформы — повысить способность блока справляться с геополитическими кризисами, пишет The Financial Times.

Инициаторы допускают лишение Европейской службы внешних связей (EEAS) и ее нынешней главы Каи Каллас текущих полномочий, сообщили источники FT. Собеседники издания отметили, что годовой бюджет службы составляет порядка €1 млрд, однако «EEAS работает не так, как требуется в современных реалиях».

Часть функций EEAS предлагают передать странам-членам Евросоюза, сообщили источники. Париж, по их данным, предложил ограничить самостоятельность главы дипслужбы и ослабить ее контроль над делегациями по всему миру. Собеседники FT отметили, что в результате EEAS может быть фактически уничтожена, однако реформа, как ожидается, позволит урезать бюрократический аппарат и сэкономить средства.

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