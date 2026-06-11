FT: в ЕС обсуждают лишение Каи Каллас ее полномочий как главы дипслужбы

Часть функций EEAS предлагают передать странам-членам Евросоюза, сообщили источники. Париж, по их данным, предложил ограничить самостоятельность главы дипслужбы и ослабить ее контроль над делегациями по всему миру. Собеседники FT отметили, что в результате EEAS может быть фактически уничтожена, однако реформа, как ожидается, позволит урезать бюрократический аппарат и сэкономить средства.