Трамп шокировал признанием в любви к инфляции

Согласно новым данным Бюро статистики труда, цены на энергоносители вновь стали причиной роста индекса потребительских цен, на который приходится 60% общего ежемесячного роста. По данным AAA, средняя цена за галлон бензина по стране составляет 4,15 доллара, что немного ниже, чем месяц назад, но все же на 1 доллар за галлон больше, чем год назад. Тарифы на авиабилеты в Штатах также выросли на 26,7% в годовом исчислении, что, возможно, уже заметили путешественники перед напряженным летним сезоном.