Трамп шокировал признанием в любви к инфляции

Трамп заявил: «Я люблю эту инфляцию». При этом в США инфляция выросла до 4,2% на фоне давления со стороны войны в Иране. До начала конфликта инфляция составляла 2,4%, но закрытие Ормузского пролива повлияло на цены на энергоносители.
Дональд Трамп признался в любви к инфляции после того, как новые данные показали, что инфляция в мае подскочила до 4,2% в годовом исчислении, что стало третьим месячным ростом подряд с начала войны в Иране и трехлетним максимумом.
Выступая в среду из Белого дома, президент США заявил, что его не беспокоит инфляция из-за недавних событий в конфликте.
«Нет, мне это нравится. Цифры были великолепны», — сказал он, прежде чем добавить, что США вывозят «миллионы баррелей нефти» без ведома Ирана.
«Прошлой ночью мы вывели из строя 22 корабля поздно ночью, без огней, потому что у них нет радара, потому что мы взорвали все к чертовой матери, — сказал Трамп — Вот почему нефть стоит 85 долларов за баррель».
Трамп подчеркнул, что контролирует ситуацию, заявив, что с самого начала войны он понимал, какое влияние она окажет на экономику.
«Помните, когда я это делал, я сказал … Мне неприятно так с вами поступать, ребята, но очень скоро у Ирана будет ядерное оружие. Мы должны пойти и атаковать», — сказал Трамп.
Данные, опубликованные ранее в тот же день, показали, что за последние несколько месяцев цены в США резко выросли: в марте они выросли на 3,3% в годовом исчислении, а в апреле выросли до 3,8%. В феврале, до начала конфликта, инфляция составляла 2,4%, напоминает The Guardian.
Согласно новым данным Бюро статистики труда, цены на энергоносители вновь стали причиной роста индекса потребительских цен, на который приходится 60% общего ежемесячного роста. По данным AAA, средняя цена за галлон бензина по стране составляет 4,15 доллара, что немного ниже, чем месяц назад, но все же на 1 доллар за галлон больше, чем год назад. Тарифы на авиабилеты в Штатах также выросли на 26,7% в годовом исчислении, что, возможно, уже заметили путешественники перед напряженным летним сезоном.
Другие основные повседневные расходы, такие как продукты питания, энергоснабжение и одежда, также выросли, продолжает The Guardian. Без учета нестабильных цен на энергоносители и продукты питания базовый индекс потребительских цен вырос на 2,9%.
Ранее Белый дом в своем заявлении заявил, что последние данные по инфляции «соответствуют ожиданиям» и подтверждают, что «несмотря на временные сбои в результате усилий Ирана по подрыву свободного потока энергоносителей, более широкая экономическая программа президента Трампа продолжает приносить значимые результаты американскому народу».
«Цены на отпускаемые по рецепту лекарства, молочные продукты, автомобили, а также медицинское и автострахование продолжают снижаться благодаря политике администрации Трампа», — говорится в заявлении представителя Белого дома. — Администрация продолжит продвигать нашу программу повышения доступности жилья, чтобы американцы могли сохранить больше своих с трудом заработанных денег".
С начала американо-израильской войны с Ираном инфляция достигла самого высокого уровня с 2023 года, хотя она все еще остается значительно ниже пиков, зафиксированных в 2022 году, когда инфляция достигла 9%, комментирует The Guardian.
Более высокие цены снизили ожидания американцев относительно их финансовых перспектив. Согласно опросу, опубликованному в понедельник Федеральным резервным банком Нью-Йорка, домохозяйства стали более пессимистично относиться к инфляции, рынку труда, поиску работы и потенциальным увольнениям. Согласно данным Мичиганского университета, потребительские настроения также упали до исторического минимума после падения в течение трех месяцев подряд.
Новые данные по инфляции оказывают давление на представителей Федеральной резервной системы США, которые на следующей неделе впервые соберутся на заседание под руководством нового председателя центрального банка Кевина Уорша. ФРС голосовала за сохранение процентных ставок с конца прошлого года. Центральный банк стремится к целевому уровню инфляции в годовом исчислении на уровне 2%.
Уорш сказал, что, по его мнению, ставки, которые составляют от 3,5% до 3,75%, должны быть снижены, присоединившись к Дональду Трампу, который весь прошлый год пытался заставить центральный банк снизить ставки.
Несмотря на то, что цены растут, президента вряд ли удержат от призыва к снижению ставок. Во вторник Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, цены на топливо в США «не очень высоки, условно говоря».
ФРС обычно снижает ставки для решения проблемы высокой безработицы, рискуя поднять цены. Рынок труда в США остается сильным: в мае работодатели неожиданно создали 172 000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы в стране остался стабильным на уровне 4,3%.
Goldman Sachs заявил в пятницу, что больше не верит в то, что ФРС снизит ставки в этом году, вместо этого прогнозируя, что центральный банк сохранит ставки неизменными в течение всего 2026 года и отложит любое снижение до следующего года.
JP Morgan Global Research прогнозирует, что повышение ставок во всех центральных банках мира не за горами, и прогнозирует, что ФРС повысит ставки к 2027 году.
Брюс Касман, главный глобальный экономист JPMorgan Chase, написал в апрельском отчете, что недавние события перевернули дискуссию об инерции инфляции и направлении денежно-кредитной политики. — Резкий скачок цен на энергоносители в настоящее время приводит к росту инфляции и резкому снижению покупательной способности домохозяйств, которое может усилиться, если из-за конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив останется закрытым".