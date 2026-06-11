Поддержим своих защитников

Проект закона «О внесении изменений в статьи 1 и 3 закона Новосибирской области “О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации” представила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. Как пояснила министр, изменения в закон вносятся с целью обеспечения равенства прав членов семьи мобилизованных граждан, которые принимают участие в специальной военной операции, с учетом предложения прокуратуры Новосибирской области. “Есть буквально единичные обращения, когда семья зарегистрирована и постоянно проживает на территории Новосибирской области, а ее глава, который был мобилизован, проживает на территории другого субъекта РФ. В результате родители, дети не могли воспользоваться данной льготой. А именно мерами соцподдержки, включающими предоставление компенсации родительской платы за детский сад, а также обеспечение питанием на льготных условиях детей, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования. Дополнительная потребность на реализацию данного законопроекта составляет 8,5 миллионов рублей”, — сообщила Елена Бахарева.