Поддержим своих защитников

На заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения депутаты поддержали законопроект об уравнивании в социальной поддержке членов семей мобилизованных граждан.
Проект закона «О внесении изменений в статьи 1 и 3 закона Новосибирской области “О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации” представила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. Как пояснила министр, изменения в закон вносятся с целью обеспечения равенства прав членов семьи мобилизованных граждан, которые принимают участие в специальной военной операции, с учетом предложения прокуратуры Новосибирской области. “Есть буквально единичные обращения, когда семья зарегистрирована и постоянно проживает на территории Новосибирской области, а ее глава, который был мобилизован, проживает на территории другого субъекта РФ. В результате родители, дети не могли воспользоваться данной льготой. А именно мерами соцподдержки, включающими предоставление компенсации родительской платы за детский сад, а также обеспечение питанием на льготных условиях детей, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования. Дополнительная потребность на реализацию данного законопроекта составляет 8,5 миллионов рублей”, — сообщила Елена Бахарева.
Депутат Станислав Лысенко поддержал закон, задав вопрос: «Льготы, о которых мы сегодня говорим, распространяются на членов семей мобилизованных. Но есть другие категории участников специальной военной операции. Социальные льготы для членов их семей предусмотрены другим законом?».
Елена Бахарева сослалась на недавно принятый Указ Президента РФ: «Поставлена задача по уравниванию в мерах социальной поддержки участников специальной военной операции. На настоящий момент большинство участвующих в специальной военной операции являются ветеранами боевых действий. Меры их социальной поддержки предусмотрены федеральным законом № 5-ФЗ “О ветеранах” от 12 января 1995 года».
Еще одну проблему озвучил депутат Заксобрания, участник специальной военной операции Данила Воротников: «И я, и мои боевые товарищи для получения медицинской помощи обращаемся в поликлиники. Благодаря qr-коду тебя записывают ко времени, ты максимально быстро получаешь услугу. Но когда попадаешь в живую очередь, а в ней как правило пожилые люди, нередко приходится слышать возмущение, порой возникают конфликтные ситуации». Депутат предложил коллегам и участвующему в заседании комитета руководству Министерства здравоохранения медикам решить проблему, чтобы участники СВО могли пользоваться правом первоочередного получения медицинской помощи, не вызывая негативных реакций.
Вопрос будет вынесен на межведомственную комиссию, заверил заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.
«Сегодня мы рассмотрели очень важный закон, связанный с уравниванием в правах семей мобилизованных военнослужащих. Уверен, будут и иные законопроекты, касающиеся других категорий. Потому что все, кто защищают свою страну, должны быть уравнены в правах», — высказал общую позицию председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.
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