Bloomberg узнал, о чем европейцы попросят Трампа на саммите G7

Мероприятие состоится
Как отмечает агентство, Великобритания, Франция и Германия считают, ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
Основные требования «тройка» изложила в совместном заявлении с лидером Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне 7 июня. Предложения включают немедленное прекращение огня по текущей линии фронта «как стартовая точка для диалога», а также гарантии безопасности для Украины, включая возможность развертывания многонациональных миротворческих сил.
Bloomberg подчеркивает, что европейские политики стремятся занять более активную роль в переговорном процессе, так Вашингтон слишком сосредоточен на конфликте с Ираном. Цель — получить «зеленый свет» от Трампа, чтобы усилить давление на Россию и организовать полноформатный диалог (Россия, Украина, США, ЕС) уже в ближайшее время.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что для переговоров не нужно прекращать боевые действия, добавив, что ситуация в конфликте складывается не в пользу Киева.
Летом 2024 года Путин заявил, что Россия готова прекратить огонь при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая контролируемые Киевом территории, и отказа Украины от вступления в НАТО.
Москва также требует международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России, а также снятия западных санкций. Путин предупреждал, что при продолжении конфликта условия переговоров могут измениться с учетом «реалий на земле».