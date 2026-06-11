Bloomberg узнал, о чем европейцы попросят Трампа на саммите G7

Bloomberg подчеркивает, что европейские политики стремятся занять более активную роль в переговорном процессе, так Вашингтон слишком сосредоточен на конфликте с Ираном. Цель — получить «зеленый свет» от Трампа, чтобы усилить давление на Россию и организовать полноформатный диалог (Россия, Украина, США, ЕС) уже в ближайшее время.