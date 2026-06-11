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Bloomberg узнал, о чем европейцы попросят Трампа на саммите G7

По информации источников Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия намерены убедить Трампа поддержать новые условия переговоров с Россией.

Источник: Reuters

Европейские лидеры планируют использовать предстоящий саммит «Большой семерки» (G7) во Франции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые переговоры между Россией и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Мероприятие состоится 15—17 июня в курортном городе Эвиан-ле-Бен 15—17 июня. 4 июня Трамп заявил, что примет участие во встрече.

Как отмечает агентство, Великобритания, Франция и Германия считают, ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Основные требования «тройка» изложила в совместном заявлении с лидером Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне 7 июня. Предложения включают немедленное прекращение огня по текущей линии фронта «как стартовая точка для диалога», а также гарантии безопасности для Украины, включая возможность развертывания многонациональных миротворческих сил.

Bloomberg подчеркивает, что европейские политики стремятся занять более активную роль в переговорном процессе, так Вашингтон слишком сосредоточен на конфликте с Ираном. Цель — получить «зеленый свет» от Трампа, чтобы усилить давление на Россию и организовать полноформатный диалог (Россия, Украина, США, ЕС) уже в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что для переговоров не нужно прекращать боевые действия, добавив, что ситуация в конфликте складывается не в пользу Киева.

Летом 2024 года Путин заявил, что Россия готова прекратить огонь при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, включая контролируемые Киевом территории, и отказа Украины от вступления в НАТО.

Москва также требует международного признания Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России, а также снятия западных санкций. Путин предупреждал, что при продолжении конфликта условия переговоров могут измениться с учетом «реалий на земле».

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