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CENTCOM подтвердил пуски ракет Tomahawk с эсминцев по Ирану

Американские военные нанесли удары по Ирану, используя крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Пуски производились с эсминцев, которые находятся в Аравийском море.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ведомство опубликовало видео запуска ракет с эсминца USS Michael Murphy. Этот корабль входит в состав группировки, развернутой к юго-востоку от Ирана.

По данным Военно-морского института США, CENTCOM сейчас располагает 14 ракетными эсминцами. Каждый такой корабль способен нести минимум 32 ракеты Tomahawk морского базирования. Дальность их действия достигает 1,6 тыс. км.

В CENTCOM заявили, что в ходе операции американские силы «нанесли удары по иранским военным средствам воздушного наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всей территории Ирана. Корпус морской пехоты, ВВС и ВМС США выпустили высокоточные боеприпасы по иранским целям, представлявшим угрозу для американских войск и международных торговых судов, следующих транзитом через региональные воды».

Атака на Иран произошла в ночь на четверг 11 июня. В CENTCOM подчеркнули, что удары наносились «в целях самообороны» и стали «ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, что по целям в Иране выпустили 49 ракет Tomahawk. Также для подавления систем ПВО задействовали истребители. Трамп уточнил, что цели располагались на побережье Ирана в Персидском заливе, а некоторые находились на расстоянии 65 км от Тегерана.

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