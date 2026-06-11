CENTCOM подтвердил пуски ракет Tomahawk с эсминцев по Ирану

Ведомство опубликовало видео запуска ракет с эсминца USS Michael Murphy. Этот корабль входит в состав группировки, развернутой к юго-востоку от Ирана.
По данным Военно-морского института США, CENTCOM сейчас располагает 14 ракетными эсминцами. Каждый такой корабль способен нести минимум 32 ракеты Tomahawk морского базирования. Дальность их действия достигает 1,6 тыс. км.
В CENTCOM заявили, что в ходе операции американские силы «нанесли удары по иранским военным средствам воздушного наблюдения, системам связи и объектам противовоздушной обороны по всей территории Ирана. Корпус морской пехоты, ВВС и ВМС США выпустили высокоточные боеприпасы по иранским целям, представлявшим угрозу для американских войск и международных торговых судов, следующих транзитом через региональные воды».
Атака на Иран произошла в ночь на четверг 11 июня. В CENTCOM подчеркнули, что удары наносились «в целях самообороны» и стали «ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана».
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, что по целям в Иране выпустили 49 ракет Tomahawk. Также для подавления систем ПВО задействовали истребители. Трамп уточнил, что цели располагались на побережье Ирана в Персидском заливе, а некоторые находились на расстоянии 65 км от Тегерана.