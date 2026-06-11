Недееспособна: В Евросоюзе хотят избавиться от Каллас

Ранее Кая Каллас предложила создать специализированную рабочую группу для переговоров по украинскому урегулированию. Она отметила, что у Евросоюза имеются все необходимые институты для формирования такой команды, поскольку переговорный процесс всегда требует коллективных усилий. По замыслу Каллас, члены группы обязаны глубоко разбираться в российской повестке, а их состав может включать как «хороших», так и «плохих полицейских», однако все они должны жёстко отстаивать интересы Брюсселя.