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В штабе общественной поддержки «Единой России» прошла «Солдатская гармонь» ко Дню России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии 12 июня прошел музыкальный вечер, главной темой которого стала любовь к Родине.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии 12 июня прошел музыкальный вечер, главной темой которого стала любовь к Родине.

«Солдатская гармонь» — совместный проект штаба общественной поддержки и патриотической комиссии краевого Совета ветеранов. Мероприятие объединило представителей разных поколений: от ветеранов до школьников.

Участие приняли воспитанники психоневрологического интерната «Подсолнух», члены военно-патриотического клуба «Пантера» Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права, представители Советов ветеранов Кировского, Железнодорожного и Свердловского районов и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

С приветственным словом перед гостями выступил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Евгений Гарин. Парламентарий подчеркнул особую важность подобных инициатив для воспитания подрастающего поколения.

«День России — один из главных праздников страны. Мы никогда не прерывали патриотическое воспитание молодёжи. Наша страна пережила Великую Отечественную войну. Родину защищали все: прадеды, отцы, дети. Формирование гражданственности и любви к Родине проходит как дома, так и на подобных мероприятиях», — отметил Евгений Гарин.

Участники почтили память героев страны и исполнили песни военных лет. Диалог поколений стал ключевым элементом встречи: ветераны делились с молодёжью воспоминаниями, вместе с ребятами пели композиции о Родине и рассказывали о том, как музыка объединяла людей и поддерживала их в трудные время.

«Вместе с гармонью шли в атаку, праздновали день Великой Победы. Музыка — это радость и счастье! Настоящий патриотизм заключается в передачи истории своей страны, воспоминаний. Без знания прошлого не построишь будущего!», — поделился заслуженный машиностроитель России, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Виталий Косолапов.

Отметим, сохранение исторической памяти — важное направление народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память».

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