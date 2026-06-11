Ночные удары США по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Главное

IRNA со ссылкой на источники также сообщало, что несколько взрывов произошло в районе городов Сирик и Минаб (провинция Хормозган). Чуть позднее собеседники агентства рассказали о взрывах, «вызванных снарядами», на островах Кешм и Хенгам, а корреспондент IRNA сообщил о нескольких взрывах в Бендер-Аббасе в районе аэропорта и военной базы.