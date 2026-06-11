Ночные удары США по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Главное

В ночь на 11 июня американские вооруженные силы начали наносить удары по объектам в Иране «в целях самообороны». Накануне, как сообщало агентство Mehr, КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам.
Что известно о новой волне ударов США по Ирану.
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в лице американского чиновника писал, что США атаковали военные объекты на юге Ирана.
По данным IRNA, звуки, похожие на взрывы, были зафиксированы на острове Киш, а также к востоку от Исфахана, где, по информации агентства, работала ПВО. Местные жители также сообщали о взрывах в городе Мохр (провинция Фарс) и активации систем противовоздушной обороны.
IRNA со ссылкой на источники также сообщало, что несколько взрывов произошло в районе городов Сирик и Минаб (провинция Хормозган). Чуть позднее собеседники агентства рассказали о взрывах, «вызванных снарядами», на островах Кешм и Хенгам, а корреспондент IRNA сообщил о нескольких взрывах в Бендер-Аббасе в районе аэропорта и военной базы.
О взрывах в Сирике, Кешме, Бендер-Аббасе, в районах Коргана и Минаба также писали агентства Mehr, Tasnim и Fars. По информации последнего, в Кешме одновременно с этим начала работать система ПВО.
Центральный штаб военного командования Ирана объявил о закрытии прохода через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.
Агентство Mehr со ссылкой на ВМС Корпуса стражей исламской революции передавало, что Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум коммерческим судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив.
Около 4:00 по московскому времени Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские военные завершили новую волну ударов по Ирану. Из сообщения следует, что американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны. В операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС США.
Пресс-служба армии Кувейта сообщала, что средства противовоздушной обороны страны отражают воздушную атаку и ведут огонь по вражеским воздушным целям. Позднее Главное управление гражданской авиации временно закрыло воздушное пространство страны.
Иран нанес удар по месту дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16. В результате атаки место базирования самолетов было уничтожено, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). По утверждению Тегерана, в операции были задействованы 12 баллистических ракет. Помимо места размещения истребителей, они также поразили объекты на авиабазе Аль-Азрак, расположенной в Иордании, и в «центре управления».
9 июня США уже наносили удары по Ирану в ответ на сбитый Тегераном американский ударный вертолет Apache в Ормузском проливе. The New York Times отмечала, что это первый случай потери Apache с начала конфликта.
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