Песков: Все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении законов

История с видеоигрой Roblox показала, что все иностранные сервисы могут вернуться в Россию при выполнении местного законодательства. Об этом в четверг, 11 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС узнал у официального представителя Кремля, могут ли с таким же успехом на территории России снова начать работу видеохостинг YouTube, мессенджер Telegram и сервисы Meta*.
— История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов, — заявил Песков в беседе с агентством.
10 июня в Минцифры заявили, что Roblox начал работать в РФ без ограничений. Также информацию подтвердила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В начале декабря прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ. Причиной такого решения стало распространение в игре материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ**. Позднее представители Roblox заявили о готовности постепенно скорректировать свою работу.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.
**Движение признано экстремистским и запрещено в России.