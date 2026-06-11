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Песков: Все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении законов

История с видеоигрой Roblox показала, что все иностранные сервисы могут вернуться в Россию при выполнении местного законодательства. Об этом в четверг, 11 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

История с видеоигрой Roblox показала, что все иностранные сервисы могут вернуться в Россию при выполнении местного законодательства. Об этом в четверг, 11 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС узнал у официального представителя Кремля, могут ли с таким же успехом на территории России снова начать работу видеохостинг YouTube, мессенджер Telegram и сервисы Meta*.

— История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов, — заявил Песков в беседе с агентством.

10 июня в Минцифры заявили, что Roblox начал работать в РФ без ограничений. Также информацию подтвердила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В начале декабря прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ. Причиной такого решения стало распространение в игре материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ**. Позднее представители Roblox заявили о готовности постепенно скорректировать свою работу.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

**Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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