Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. Что известно

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию и будет держать его закрытым «сколько потребуется», однако для дружественных стран, в том числе России и Китая, он открыт. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС иранский посол в Токио Пейман Сеадат.