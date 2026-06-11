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Иран заявил о закрытии Ормузского пролива. Что известно

Иран на фоне повторных ударов США по своей территории принял решение полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу, заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

Источник: Reuters

В свою очередь Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что коммерческие суда продолжают следовать через Ормузский пролив.

Цена нефти Brent на ICE растет на 1,9% на фоне заявлений об Ормузском проливе.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Заявление иранской стороны

Иран на фоне повторных ударов США по своей территории принял решение полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу, заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в свою очередь подчеркнули, что уже поразили два судна при попытке прохода через пролив.

Вооруженные силы Ирана предупредили суда в регионе о недопустимости прохода через Ормузский пролив, любое приближение к которому будет рассматриваться как сотрудничество с противником.

В то же время центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС заявил, что Тегеран даст «решительный» и «сокрушительный» ответ на любую агрессию со стороны армии США.

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию и будет держать его закрытым «сколько потребуется», однако для дружественных стран, в том числе России и Китая, он открыт. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС иранский посол в Токио Пейман Сеадат.

По его словам, США и Израиль фактически взяли мировую экономику в заложники, напав на Иран.

Заявления США

Коммерческие суда продолжают осуществлять проход через Ормузский пролив. С таким утверждением выступило CENTCOM.

Цены на нефть

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE растет на 1,91%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:08 мск, после заявления стоимость Brent поднималась на 2,58%, до $95,5 за баррель.

К 07:09 мск Brent торгуется на уровне $94,88 за баррель (+1,91%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года растет на 2,13%, до $91,95 за баррель.

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