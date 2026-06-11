Политолог рассказал, как на самом деле Трамп относится к Путину

«Думаю, что Путин лично Трампу нравится как сильный лидер — американец сравнивает его с собой. Трамп хотел бы заключить с Россией некую сделку, которая позволила бы ему высвободить силы с Европейского континента и сосредоточиться на противостоянии с Китаем», — заявил собеседник NEWS.ru.
Минченко добавил, что эта стратегия Трампа наталкивается на серьезное сопротивление внутри Соединенных Штатов. Эксперт также допустил, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы в 2022 году кресло в Овальном кабинете занимал именно Трамп. Политолог охарактеризовал республиканца как «осторожного» политика. Он обратил внимание на то, что до сих пор неизвестно, насколько адекватно действовал экс-президент Джо Байден, принимая решения о поддержке Киева.
Ранее Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон продолжает призывать Москву и Киев к взаимным уступкам ради заключения мира. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы.