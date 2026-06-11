Политолог рассказал, как на самом деле Трамп относится к Путину

Минченко добавил, что эта стратегия Трампа наталкивается на серьезное сопротивление внутри Соединенных Штатов. Эксперт также допустил, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы в 2022 году кресло в Овальном кабинете занимал именно Трамп. Политолог охарактеризовал республиканца как «осторожного» политика. Он обратил внимание на то, что до сих пор неизвестно, насколько адекватно действовал экс-президент Джо Байден, принимая решения о поддержке Киева.