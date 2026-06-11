Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, как на самом деле Трамп относится к Путину

Политолог Евгений Минченко считает, что президент США Дональд Трамп испытывает симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину. По мнению эксперта, которое он высказал в беседе с NEWS.ru, американского президента привлекает в российском лидере уверенность и стиль управления, который он сравнивает со своим собственным.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Думаю, что Путин лично Трампу нравится как сильный лидер — американец сравнивает его с собой. Трамп хотел бы заключить с Россией некую сделку, которая позволила бы ему высвободить силы с Европейского континента и сосредоточиться на противостоянии с Китаем», — заявил собеседник NEWS.ru.

Минченко добавил, что эта стратегия Трампа наталкивается на серьезное сопротивление внутри Соединенных Штатов. Эксперт также допустил, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы в 2022 году кресло в Овальном кабинете занимал именно Трамп. Политолог охарактеризовал республиканца как «осторожного» политика. Он обратил внимание на то, что до сих пор неизвестно, насколько адекватно действовал экс-президент Джо Байден, принимая решения о поддержке Киева.

Ранее Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон продолжает призывать Москву и Киев к взаимным уступкам ради заключения мира. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше