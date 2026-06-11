Против P. Diddy выдвинули обвинения в домогательствах к ребенку в 2007 году

В октябре 2025 года P. Diddy осудили на четыре года. Его признали виновным по двум пунктам обвинения в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. Прокуратура запрашивала для исполнителя 11 лет тюрьмы. СМИ писали, что рэпер рассчитывает на помилование от президента США Дональда Трампа в 2026 году. В начале июня в США начали новое расследование против рэпера по заявлению музыкального продюсера Джонатана Хея.