Под Красноармейском обнаружен схрон с натовским вооружением, заминированный ВСУ

«Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
В схроне находились пять ручных гранатомётов, турецкий и канадский пулемёты, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Всё изъятое вооружение передано в Минобороны России.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше