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Под Красноармейском обнаружен схрон с натовским вооружением, заминированный ВСУ

Под Красноармейском в Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ обнаружили заминированный склад с оружием производства стран НАТО.

Под Красноармейском в Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ обнаружили заминированный склад с оружием производства стран НАТО. Тайник оставили украинские войска при отступлении, планируя использовать его для диверсионно-террористических актов.

«Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В схроне находились пять ручных гранатомётов, турецкий и канадский пулемёты, немецкая и итальянская штурмовые винтовки. Всё изъятое вооружение передано в Минобороны России.

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