Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером до конца месяца

Конкретную дату переговоров глава РФПИ не назвал. «Мы… постоянно поддерживаем связь. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что в итоге что-то произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но встреча будет в июне», — уточнил господин Дмитриев в интервью Berliner Zeitung.