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Беларусь и Калининград: в США назвали возможные очаги конфликта Европы и РФ

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Есть шесть потенциальных точек, где развернется противостояние Европы и России в случае вероятного конфликта, такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала американского журналиста Такера Карлсона.

Источник: Sputnik.by

По словам профессора, есть шесть очагов напряженности: Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдова и Черное море.

«Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой. Восточная Европа станет очень опасным местом в обозримом будущем», — сообщил он.

Москва неоднократно говорила о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Российский лидер Владимир Путин также заявлял, что Москву обманули с обещаниями не расширять Североатлантический альянс на восток, вместо этого пытались втянуть Украину в НАТО.

Путин обратил внимание на то, что у России нет резона нападать на Европу и воевать с альянсом. А все разговоры о вероятном нападении — сознательная провокация для создания угрозы, которой реально не существует.

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