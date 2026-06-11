По словам профессора, есть шесть очагов напряженности: Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдова и Черное море.
«Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой. Восточная Европа станет очень опасным местом в обозримом будущем», — сообщил он.
Москва неоднократно говорила о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Однако западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Российский лидер Владимир Путин также заявлял, что Москву обманули с обещаниями не расширять Североатлантический альянс на восток, вместо этого пытались втянуть Украину в НАТО.
Путин обратил внимание на то, что у России нет резона нападать на Европу и воевать с альянсом. А все разговоры о вероятном нападении — сознательная провокация для создания угрозы, которой реально не существует.