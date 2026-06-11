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Украина увеличила расходы на оборону до рекордного уровня в 2026 году

Свириденко сообщила о рекордных расходах Украины на оборону в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Украина увеличивает расходы на оборону и безопасность на 34,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Kyiv Post. Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, общие расходы на безопасность и оборону в 2026 году достигнут рекордной отметки в 97,6 млрд долларов.

Отмечается, что в эту сумму входят 51 млрд долларов на вооружение и военную технику, более 32,2 млрд долларов на военнослужащих и 887 млн долларов на планы повышения устойчивости региона.

По её словам, дополнительные ресурсы стали возможны благодаря финансовой поддержке Европейского союза в размере 90 млрд евро, а также другим программам поддержки.

Ранее сайт KP.RU писал, что Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на сумму до 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. За принятие документа проголосовали 298 народных депутатов.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Украины не хочет завершения конфликта. Киевский режим под руководством Зеленского держится у власти только за счет боевых действий и не сможет удержать позиции при наступлении мира.

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