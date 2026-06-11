В Железногорске утвердили кандидатуры для городской доски почёта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комиссия по отбору кандидатур для внесения на Доску Почёта ЗАТО Железногорск единогласно утвердила имена горожан, которые будут размещены на электронном ресурсе.
В состав комиссии вошли депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск: Сергей Бурцев, Глеб Шелепов, Александр Тараканов и Александр Ломакин.
Двадцать железногорцев, проявивших выдающиеся профессиональные навыки, таланты и преданность своему делу и родному городу, заслужили общественное признание. Кандидатуры могли выдвинуть любые организации и предприятия.
Электронную Доску Почёта можно найти на сайте Администрации города в разделе «О городе»: www.admk26.ru/o_gorode/doska_pocheta_2024?ysclid=mq7s4kj5ow999384311.