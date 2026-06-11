Глава ОСК: «Адмирал Нахимов» после модернизации превосходит зарубежные корабли

В начале июня в пресс-службе Северного флота сообщили, что после ремонта и масштабной модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заключительному этапу испытаний. В ведомстве уточнили, что корабль проходит финальные проверки перед возвращением в боевой состав флота.