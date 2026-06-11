Глава ОСК: «Адмирал Нахимов» после модернизации превосходит зарубежные корабли

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» по своим характеристикам превосходит современные зарубежные корабли, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне «Флот-2026». По его словам, устаревшие комплексы были заменены на современные образцы вооружения.
«Сегодня он [крейсер “Адмирал Нахимов” — прим. ред.] по целому ряду тактико-технических и эксплуатационных характеристик превосходит современные зарубежные корабли», — сказал Пучков.
В начале июня в пресс-службе Северного флота сообщили, что после ремонта и масштабной модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заключительному этапу испытаний. В ведомстве уточнили, что корабль проходит финальные проверки перед возвращением в боевой состав флота.
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