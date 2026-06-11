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США и еще 21 страна осудили Иран за «смертоносные заговоры»

Соединенные Штаты и еще 21 страна, среди которых 18 европейских государств, выступили с совместным заявлением. Они осудили «смертоносные заговоры и другие злонамеренные действия» иранских спецслужб и подконтрольных им группировок, которые были направлены против иранских диссидентов, журналистов и еврейских общин на нескольких континентах. Правительства этих стран распространили данное заявление синхронно.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы едины в своей решимости защитить наши страны и наш народ от этих угроз. Исламская Республика Иран должна немедленно прекратить эти действия», — цитирует пресс-релиз RTVI.

Власти западных стран уточнили, что речь идет об «убийствах, похищениях, преследованиях, запугивании» и других действиях против людей в Европе, Северной Америке и Австралии. В документе подчеркивается, что такие атаки на чужой территории «подрывают национальный суверенитет и международные нормы».

Вашингтон и его союзники отдельно осудили «кампанию нападений по всей Европе». Ответственность за эти атаки взяла на себя группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия», которую в США признали террористической.

Западные страны обвиняют в организации этих нападений элитное военно-политическое формирование Ирана — Корпус стражей исламской революции (КСИР). В списке фигурируют также его спецподразделение «Силы Кудс» и Министерство разведки и безопасности Ирана.

К заявлению присоединились не только США. Свои подписи поставили представители Канады, Австралии, Новой Зеландии, а также Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Северной Македонии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

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