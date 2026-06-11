США и еще 21 страна осудили Иран за «смертоносные заговоры»

Соединенные Штаты и еще 21 страна, среди которых 18 европейских государств, выступили с совместным заявлением. Они осудили «смертоносные заговоры и другие злонамеренные действия» иранских спецслужб и подконтрольных им группировок, которые были направлены против иранских диссидентов, журналистов и еврейских общин на нескольких континентах. Правительства этих стран распространили данное заявление синхронно.