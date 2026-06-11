США и еще 21 страна осудили Иран за «смертоносные заговоры»

Власти западных стран уточнили, что речь идет об «убийствах, похищениях, преследованиях, запугивании» и других действиях против людей в Европе, Северной Америке и Австралии. В документе подчеркивается, что такие атаки на чужой территории «подрывают национальный суверенитет и международные нормы».
Вашингтон и его союзники отдельно осудили «кампанию нападений по всей Европе». Ответственность за эти атаки взяла на себя группировка «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия», которую в США признали террористической.
К заявлению присоединились не только США. Свои подписи поставили представители Канады, Австралии, Новой Зеландии, а также Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Северной Македонии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.