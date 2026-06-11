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СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям

СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за TikTok и Threads*

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете предупредили белорусов, что усиливают контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям.

Так, в СК Беларуси сказали об усилении контроля из-за роста в соцсетях и мессенджерах контента, содержащего дезинформацию, признаки разжигания социальной вражды, ложную информацию о преступлениях и клевету, реабилитацию нацизма.

— В условиях роста количества случаев распространения деструктивной информации следователи усиливают мониторинг и оперативное реагирование на публикации и комментарии, особенно в Threads* и TikTok, с последующей правовой оценкой действий автора, — предупредили в ведомстве.

Также в СК подчеркнули, что в Беларуси возбудить уголовное дело могут на основании не только заявления граждан, но и сообщений о преступлениях в СМИ, непосредственного обнаружения органом уголовного преследования сведений, которые указывают на признаки преступления (ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси).

Правовую оценку следователи также будут давать фактам, когда интернет-пользователи для увеличения охватов специально распространяют информацию, которая не соответствует действительности, рассказывают о совершенном кем-либо преступлении, выставляют себя жертвами или свидетелями преступления.

— Имеются случаи, когда в основе таких публикаций лежит вымышленная история, — прокомментировали в СК.

И добавили, что такой контент наносит серьезный вред обществу и государству. Так, из-за ложных сообщений об опасности отвлекаются силы правоохранительных органов и экстренных служб от реальных задач, провоцируется беспокойство среди населения.

— Не создавайте и не распространяйте контент, который может причинить вред обществу, — заключили в СК.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads, признана экстремистской и запрещена в России.

СК