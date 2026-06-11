СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям

Также в СК подчеркнули, что в Беларуси возбудить уголовное дело могут на основании не только заявления граждан, но и сообщений о преступлениях в СМИ, непосредственного обнаружения органом уголовного преследования сведений, которые указывают на признаки преступления (ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси).