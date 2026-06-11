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Трамп заявил о пуске десятков ракет Tomahawk по целям в Иране

Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с журналистом Fox News раскрыл детали недавней военной операции против Ирана. По его словам, вооружённые силы Соединённых Штатов задействовали 49 крылатых ракет «Томагавк».

Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с журналистом Fox News раскрыл детали недавней военной операции против Ирана. По его словам, вооружённые силы Соединённых Штатов задействовали 49 крылатых ракет «Томагавк».

Как передаёт журналист со ссылкой на президента, часть этих боеприпасов поразила цели в непосредственной близости от иранской столицы — примерно в 65 километрах от Тегерана.

Самолёты-истребители ВВС США, в свою очередь, нанесли удары по радиолокационным станциям и объектам противовоздушной обороны, расположенным на юго-западе республики.

Журналист уточнил, что удары наносились не только по окраинам Тегерана, но и по внутренним иранским объектам. Официального комментария от иранской стороны на момент публикации не приводится.

Ближневосточное шапито: США и Иран не воюют, а пощипывают друг друга.

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