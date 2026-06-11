Родители не знают, где их дети: ВСУ разлучают семьи при эвакуации, чтобы обкрадывать дома

По словам Гагина, это делается для того, чтобы занять их дома, особенно многоэтажные железобетонные здания, и превратить их в укреплённые районы. Часто такая «эвакуация» сопровождается грабежами и мародёрством со стороны ВСУ. А сам факт вывоза людей говорит о том, что противник планирует оставить эти территории.