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Лидеры G7 хотят убедить Трампа поддержать переговоры по Украине

Лидеры европейских стран планируют на предстоящем саммите G7 во Франции убедить президента США Дональда Трампа поддержать идею организации мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как отмечает агентство, европейские политики намерены использовать встречи с Трампом на саммите, чтобы заручиться его одобрением для продвижения инициативы по организации встречи представителей Киева и Москвы.

Источники Bloomberg утверждают, что Великобритания, Франция и Германия видят в текущей ситуации новые возможности для диалога. По данным издания, эти страны хотят добиться от России согласия на немедленное прекращение огня по текущей линии фронта. Этот шаг рассматривается как отправная точка для переговоров. Кроме того, европейцы настаивают на предоставлении Украине надежных гарантий безопасности, включая размещение многонациональных сил.

Власти Германии, Великобритании и Франции отказались от комментариев по этому поводу.

Ранее польский премьер Дональд Туск после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран «евротройки» (Е3) в Лондоне заявил, что Польша должна участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта вместе с другими европейскими союзниками Киева. По его словам, Великобритания, Германия и Франция не могут одни осуществлять контакты с украинской стороной от лица всей Европы.

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