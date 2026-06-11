Лидеры G7 хотят убедить Трампа поддержать переговоры по Украине

Источники Bloomberg утверждают, что Великобритания, Франция и Германия видят в текущей ситуации новые возможности для диалога. По данным издания, эти страны хотят добиться от России согласия на немедленное прекращение огня по текущей линии фронта. Этот шаг рассматривается как отправная точка для переговоров. Кроме того, европейцы настаивают на предоставлении Украине надежных гарантий безопасности, включая размещение многонациональных сил.