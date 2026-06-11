Дмитриев: Каллас удалось всех вывести из себя

Главе Евродипломатии Кае Каллас удалось вывести всех из себя. С таким мнением в четверг, 11 июня, выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Кае удалось всех вывести из себя, — написал политик на своей странице в Х.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой со ссылкой на источники сообщалось о возможной масштабной реформе дипломатической службы Евросоюза. По данным издания, обсуждение связано с недовольством работой Европейской службы внешних действий и ее руководителя.
Как утверждает FT, страны ЕС рассматривают вариант перераспределения полномочий службы, включая возможное сокращение роли Каллас и возглавляемого ею ведомства с бюджетом около одного миллиарда евро. Часть функций EEAS при этом может быть передана непосредственно государствам — членам Евросоюза.
До этого Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС воздерживаться от употребления алкоголя перед публикацией сообщений в соцсети X.
При этом сама Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте заявила депутатам, что в настоящее время мир находится в таком состоянии, что самое время начать пить.