Мелони: необходимо определить одного переговорщика от ЕС по Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя возможного собеседника на переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, определив лидера, которому они доверяют и который не допускал высказываний, оскорбительных для России.