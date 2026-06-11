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Мелони: необходимо определить одного переговорщика от ЕС по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с заявлением о необходимости назначения единого представителя от Европейского союза для ведения переговоров с Россией по украинскому вопросу. Соответствующее заявление было сделано в палате депутатов национального парламента перед саммитом ЕС, запланированным на 18—19 июня.

Источник: Reuters

По словам Мелони, применение «различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости».

«По этой причине я давно выступаю за необходимость определения авторитетной фигуры, пользующейся доверием и мандатом всех государств-членов, для передачи точки зрения Европы», — указала итальянский премьер-министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя возможного собеседника на переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, определив лидера, которому они доверяют и который не допускал высказываний, оскорбительных для России.

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