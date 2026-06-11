В благодарность за сотрудничество

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив вручил Почетный знак Законодательного Собрания Новосибирской области ректору Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Евгению Рудому.
Год назад по инициативе спикера регионального парламента Андрея Шимкива стартовал проект Законодательного Собрания Новосибирской области «В одной команде со СВОими». В ходе реализации проекта на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий» ветераны боевых действий прошли обучение по трем образовательным программам.
Участники проекта «В одной команде со СВОими» освоили дополнительную профессиональную программу повышения квалификации в области 3D моделирования, создания прототипов изделий с использованием технологий аддитивного производства, использования искусственного интеллекта, совершенствовали навыки работы по управлению беспилотными летательными аппаратами.
Спикер регионального парламента позитивно оценил полученный опыт взаимодействия в рамках соглашения между университетом и Законодательным Собранием, вручив Евгению Рудому высшую награду регионального парламента.
В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к завершению проекта регионального проекта «В одной команде со СВОими», Андрей Шимкив наградил ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий». За активное сотрудничество с Законодательным Собранием Новосибирской области в сфере совершенствования законодательства Новосибирской области, реализации полномочий Законодательного Собрания Новосибирской области и содействие развитию парламентаризма Евгению Рудому вручен Почетный знак Законодательного Собрания Новосибирской области.
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