В благодарность за сотрудничество

Год назад по инициативе спикера регионального парламента Андрея Шимкива стартовал проект Законодательного Собрания Новосибирской области «В одной команде со СВОими». В ходе реализации проекта на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий» ветераны боевых действий прошли обучение по трем образовательным программам.