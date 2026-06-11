В Уфе открылась выставка, посвященная Константину Толкачеву

— Он был действительно очень достойным человеком, достойным человеком страны, — поделилась Нина Толкачева. — У него были энциклопедические знания, с ним спорить было бесполезно, он знал всё и вся. Действительно, он, не побоюсь этого слова, был великий человек с благородством генерала в плане духа, терпения, стойкости. До последних дней он боролся с болезнью. Я никак не могу осознать, что его уже нет. Он был организатором во всём и всегда, даже у нас в деревне, когда мы выходили на озеро зимой или летом на снегоходе или квадроцикле, на сплавы. Он относился ко всем очень по-доброму, с улыбкой. Завтра, 12 июня, будет 40 дней, мы приглашаем батюшку на кладбище, потому что при том, что он был государственным деятелем, политиком, он был глубоко верующим человеком. У него самого было очень тяжелое детство, потому он любил и понимал людей.