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Глава Крыма назначил нового министра экологии и природных ресурсов республики

Павел Чаговец стал новым главой Минприроды Крыма.

Источник: министерство экологии и природных ресурсов РК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении нового министра экологии и природных ресурсов. Эту должность занял Павел Чаговец. Информация об этом опубликована на официальном портале крымского правительства.

«Назначить Чаговца Павла Александровича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — Главного государственного инспектора Республики Крым, на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в указе, опубликованном 11 июня 2026 года.

Кандидатуру Павла Чаговца для назначения на должность министра экологии и природных ресурсов депутаты одобрили на заседании Государственного совета Республики Крым еще в апреле.

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