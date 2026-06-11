СМИ: переговоры США и Ирана не остановились после обмена ударами

Другой источник рассказал CNN, что делегация Катара, которая выступает посредником в контактах между Вашингтоном и Тегераном, покинула иранскую столицу утром в четверг. Накануне она прибыла в Тегеран для переговоров с местными чиновниками. Встреча представителей Катара и Ирана, которые координировались с США, длилась до раннего утра 11 июня.