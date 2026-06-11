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СМИ: переговоры США и Ирана не остановились после обмена ударами

США и Иран продолжают диалог, стремясь заключить соглашение, несмотря на ночной обмен ударами. Об этом в четверг сообщает CNN со ссылкой на анонимных собеседников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Дипломатический источник, знакомый с ситуацией, сказал CNN, что переговоры по соглашению между США и Ираном все еще движутся по верному пути», — информирует телеканал.

Другой источник рассказал CNN, что делегация Катара, которая выступает посредником в контактах между Вашингтоном и Тегераном, покинула иранскую столицу утром в четверг. Накануне она прибыла в Тегеран для переговоров с местными чиновниками. Встреча представителей Катара и Ирана, которые координировались с США, длилась до раннего утра 11 июня.

Ранее стало известно об обмене ударами между США и Ираном. Американские военные атаковали цели на территории Исламской Республики, выполняя приказ президента Дональда Трампа. По данным Fox News, США выпустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по позициям американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам в Кувейте и авиабазе в Иордании.

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