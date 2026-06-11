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СМИ: страны Персидского залива заявили о праве на коллективный ответ на атаки Ирана

Члены Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) оставляют за собой право на коллективную самооборону и реагирование всеми законными средствами на атаки со стороны Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом говорится в заявлении, опубликованном после заседания Совета министров стран блока в Манаме. В документе подчеркивается, что безопасность государств — членов ССАГПЗ неделима и что нападение на одно из них будет рассматриваться как нападение на блок в целом, передает канал Iran International.

Совет подтверждает установленное и законное право своих государств-членов защищать себя индивидуально и коллективно и отвечать на агрессию всеми законными средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

заявление ССАГПЗ

Издание добавляет, что ССАГПЗ осудил атаки иранских беспилотников и баллистических ракет на Бахрейн, Кувейт и Иорданию, заявив, что Тегеран несет полную ответственность за эти нападения и их последствия для региональной безопасности, судоходства и поставок энергоносителей.

Члены ССАГПЗ сочли удары Ирана «вопиющей агрессией против суверенитета государств, безопасности их народов и их территорий», а также нарушением международного права и Устава ООН.

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