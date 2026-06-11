СМИ: страны Персидского залива заявили о праве на коллективный ответ на атаки Ирана

Об этом говорится в заявлении, опубликованном после заседания Совета министров стран блока в Манаме. В документе подчеркивается, что безопасность государств — членов ССАГПЗ неделима и что нападение на одно из них будет рассматриваться как нападение на блок в целом, передает канал Iran International.