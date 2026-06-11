Послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

Машины послов соответствующих стран только что подъехали к зданию на Смоленской площади.
Ранее Лавров сообщил, что послы Британии, Франции, Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают.
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Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше