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Послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Послы ФРГ, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибыли в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Машины послов соответствующих стран только что подъехали к зданию на Смоленской площади.

Ранее Лавров сообщил, что послы Британии, Франции, Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел, в МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают.

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