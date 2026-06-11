В красноярских Тихих Зорях готовятся открыть новую школу и бесплатную парковку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр города Сергей Верещагин рассказал о ходе работ по ключевым объектам и решении вопросов, которые ранее обсуждались с жителями Тихих зорь.
Так, завершается строительство новой школы на 1550 мест. По словам главы города, основные работы на объекте подходят к концу, а приемка школы запланирована на июль. Уже сейчас в учреждение набрано 960 учеников.
«Губернатор региона ставит задачу открыть школу 1 сентября. На сегодня рисков не вижу», — написал Сергей Верещагин в своих социальных сетях.
Также мэр отметил, что застройщик микрорайона занимается благоустройством подъездов к школе.
Еще одной темой встречи стала нехватка парковочных мест в районе. На свободном земельном участке начали обустраивать бесплатную парковку на 400 автомобилей. Открыть ее планируют примерно через две недели.
Жители также подняли вопросы транспортной доступности микрорайона. По словам Сергея Верещагина, после отмены выделенной полосы на мосту в сторону левого берега и установки светофора на развязке выезд из Тихих Зорь стал удобнее.
«Еще улучшит ситуацию дорога от Лесников до Свердловской. Проект на выходе, будем искать финансовые источники ее строительства», — сообщил мэр.