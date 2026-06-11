Американист назвал последствия эскалации между США и Ираном

«Со стороны администрации Трампа сейчас мы наблюдаем эскалационную риторику по отношению к Ирану. Вашингтону приходится сохранять лицо на фоне того, как Тегеран сбил Apache. Для сторонников Трампа ситуация непростая», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Дудаков отметил, что Иран сохраняет свой потенциал, тогда как у американцев очевидные проблемы с ПВО и острая нехватка противоракет. На президента США давят и внутренние факторы. В мае долларовая инфляция подскочила до 4,2% — это рекорд за три года. Эксперт добавил, что впереди, скорее всего, повышение ключевой ставки, что ударит по американской экономике.
«Иран давит на болевую точку американцев. Закрытие Ормузского пролива вызывает топливный кризис в США. Это рушит рейтинги Трампа и республиканцев в преддверии выборов в конгресс», — добавил Дудаков.
Именно поэтому, считает эксперт, глава Белого дома не может позволить себе полномасштабную войну против Тегерана. Он пытается нанести ущерб Исламской Республике мелкими ударами и представить это как свою победу. Американист напомнил, что недавно появилась информация о разблокировке $3 млрд иранских активов, которые уже доставили в Тегеран. Это показывает, насколько сложное положение у американцев, и они идут на серьезные уступки далеко не в первый раз. «И я думаю, что точно не в последний», — заключил Дудаков.
Ранее иранские власти ввели полный запрет на судоходство через Ормузский пролив. Движение остановлено для всех типов кораблей. Такое решение принято после того, как американские военные нанесли повторные удары по территории Исламской Республики.