Американист назвал последствия эскалации между США и Ираном

Именно поэтому, считает эксперт, глава Белого дома не может позволить себе полномасштабную войну против Тегерана. Он пытается нанести ущерб Исламской Республике мелкими ударами и представить это как свою победу. Американист напомнил, что недавно появилась информация о разблокировке $3 млрд иранских активов, которые уже доставили в Тегеран. Это показывает, насколько сложное положение у американцев, и они идут на серьезные уступки далеко не в первый раз. «И я думаю, что точно не в последний», — заключил Дудаков.