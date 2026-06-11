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Большой схрон найден на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Под Красноармейском в ДНР найден вражеский схрон с иностранным вооружением.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Под Красноармейском в ДНР найден вражеский схрон с иностранным вооружением.

Сотрудники ФСБ изъяли: пять ручных гранатомётов производства НАТО, турецкий пулемёт SAR 762 MT, канадский пулемёт Colt 7,62 мм, немецкую штурмовую винтовку HK416, итальянскую штурмовую винтовку АR-70/90 Beretta, украинский дробовик Safari HG-105M.

Обнаружить тайник удалось благодаря совместным действиям УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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