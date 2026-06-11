Большой схрон найден на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Под Красноармейском в ДНР найден вражеский схрон с иностранным вооружением.
Обнаружить тайник удалось благодаря совместным действиям УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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