В Ереване заявили, что Армения не покидает ЕАЭС

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что страна пока не готова вступить в Евросоюз. Однако, по его словам, приоритетная задача — провести реформы и довести государство до уровня, соответствующего стандартам ЕС. «Без этого нам не быть членом ЕС», — говорил он.