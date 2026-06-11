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В Ереване заявили, что Армения не покидает ЕАЭС

Армения не покидает Евразийский экономический союз. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Армянская сторона неоднократно комментировала этот вопрос. На данный момент Армения — член ЕАЭС, и точка», — приводит слова Худатяна в разговоре с журналистами «Интерфакс».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что страна пока не готова вступить в Евросоюз. Однако, по его словам, приоритетная задача — провести реформы и довести государство до уровня, соответствующего стандартам ЕС. «Без этого нам не быть членом ЕС», — говорил он.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Еревану необходимо срочно определиться между Евросоюзом и ЕАЭС, так как вопрос стоит остро.

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