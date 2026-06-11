Главы таможен Беларуси и России обсудили новую систему QR-кодов для грузов

Импортер из России теперь обязан за двое суток до фактического пересечения границы грузом выполнить три шага. Первый — создание электронного документа о предстоящей поставке в инфосистеме налоговой службы. Затем надо перечислить в бюджет РФ гарантийный взнос (равный сумме косвенных налогов). На третьем шаге генерируется QR-код на поставку товара для перевозчика или отправителя груза. Этот код должен показать компетентным органам перевозчик при въезда в Россию.