Главы таможен Беларуси и России обсудили новую систему QR-кодов для грузов

Встреча состоялась в Казахстане, где в четверг проходит заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов ЕАЭС. Одной из главных тем стала работа новой системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Ее запустили с 1 июня 2026 года.
«Стороны отметили, что таможенными органами проблемных вопросов не выявлено. Механизмы системы не вызывают трудностей у водителей и импортеров. Таможенники работают в штатном режиме и не создают преград для осуществления внешнеэкономической деятельности», — сказано в сообщении ФТС.
В таможенном ведомстве РФ отдельно отметили, что отсутствие проблем с этой системой подтвердила белорусская сторона.
Новая система
СПОТ — это российская система, которая используется при поставке из стран ЕАЭС, в том числе из Беларуси. Власти России ввели ее, чтобы проверять законность ввоза товаров и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты. В целом она нужна, чтобы обеспечивать легальность импорта в РФ.
На практике она действует следующим образом.
Импортер из России теперь обязан за двое суток до фактического пересечения границы грузом выполнить три шага. Первый — создание электронного документа о предстоящей поставке в инфосистеме налоговой службы. Затем надо перечислить в бюджет РФ гарантийный взнос (равный сумме косвенных налогов). На третьем шаге генерируется QR-код на поставку товара для перевозчика или отправителя груза. Этот код должен показать компетентным органам перевозчик при въезда в Россию.