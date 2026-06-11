Экс-глава МИД Австрии Кнайсль встретится со студентами в Крыму

Кнайсль несколько лет проживает в России, занимаясь научной работой, кроме того, она читает лекции в университетах. В Крыму она планирует встретиться со студентами, а также посетить значимые исторические и культурные достопримечательности, в том числе Мемориал «Красный», Соборную мечеть и Ливадийский дворец.