Максим Лысенко назначен главой Минприроды Беларуси

Максим Владимирович Лысенко родился в 1984 году. В 2007 году окончил БГТУ по специальности «лесное хозяйство», в 2010-м — Минский институт управления по специальности «экономика и управление на предприятии», а в прошлом году — Академию управления при президенте по специальности «государственное управление и право».