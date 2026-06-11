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Максим Лысенко назначен главой Минприроды Беларуси

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко назначил Максима Лысенко на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

«Лысенко Максим Владимирович — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды», — говорится в сообщении.

До настоящего времени Лысенко в этом же министерстве занимал пост первого замминистра.

Максим Владимирович Лысенко родился в 1984 году. В 2007 году окончил БГТУ по специальности «лесное хозяйство», в 2010-м — Минский институт управления по специальности «экономика и управление на предприятии», а в прошлом году — Академию управления при президенте по специальности «государственное управление и право».

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