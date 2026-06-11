Премьер Армении надеется на поздравление от Путина с победой на выборах

«Ну что, не поздравил. Будем надеяться, что поздравит», — приводит «Интерфакс» слова Пашиняна на брифинге для журналистов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Кремль не торопится с официальной реакцией и не поздравляет Пашиняна. Он подчеркнул, что необходимо дождаться окончательных официальных результатов выборов. Он уточнил, что было много сообщений о нарушениях в ходе голосования и подсчете голосов.
При этом другие мировые лидеры уже направили свои приветствия премьеру Армении. С успехом на выборах Никола Пашиняна поздравили американский президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.