Новосибирская область вышла из «красной зоны»

«Нас услышали, — отреагировал на новость Валерий Ильенко. — Должен сказать, что даже в период, когда постановлением Центробанка в Новосибирской области территориальный коэффициент ОСАГО был резко повышен, нам все равно удалось убедить местных страховщиков ориентироваться на нижнюю границу тарифного коридора. Если обратиться к статистике годовых договоров ОСАГО, в этом году средний размер применяемой базовой ставки был на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. Так что понимание со страховщиками было найдено».