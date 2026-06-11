Новосибирская область вышла из «красной зоны»

Минюст России зарегистрировал указание Банка России о снижении территориального коэффициента по ОСАГО в Новосибирской области. «Наша работа не прошла даром», — прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.
По информации Банка России, новые значения территориального коэффициента ОСАГО начнут действовать с 22 июня 2026 года. Для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. Для остальных городов и населённых пунктов области территориальный коэффициент уменьшится с 2 до 1,5.
«Нас услышали, — отреагировал на новость Валерий Ильенко. — Должен сказать, что даже в период, когда постановлением Центробанка в Новосибирской области территориальный коэффициент ОСАГО был резко повышен, нам все равно удалось убедить местных страховщиков ориентироваться на нижнюю границу тарифного коридора. Если обратиться к статистике годовых договоров ОСАГО, в этом году средний размер применяемой базовой ставки был на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. Так что понимание со страховщиками было найдено».
Напомним, что проблема возникла в декабре прошлого года, когда постановление ЦБ удвоило территориальный коэффициент ОСАГО для региона. В результате для Новосибирска он составил 3,12 вместо прежних 1,56.
«Сложно объяснить простым автомобилистам такой подъём цены. Необходимо отстаивать интересы жителей региона», — высказал тогда общую позицию парламентариев Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Проблемой сразу занялся профильный комитет регионального парламента. Вопрос рассматривался в рамках рабочего совещания, а также на заседании комитета. На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 29 января были приняты обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в Центральный банк Российской Федерации о сложившейся ситуации на территории Новосибирской области в связи со значительным увеличением размера территориального коэффициента страхового тарифа по ОСАГО и необходимости его пересмотра.
Правоохранительные органы региона активизировали работу по выявлению мошенников в сфере автострахования. В области в разы увеличилось возбуждение уголовных дел по фактам мошенничества. «Общими усилиями — правоохранителей, страховщиков — мы доказали регулятору, что в регионе не на словах, а на деле идет системная работа с мошенничеством в страховках при ДТП. Будем и дальше держать этот вопрос на контроле», — подчеркнул Валерий Ильенко.
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